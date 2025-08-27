Александрова победила Севастову в первом круге US Open

Россиянка Екатерина Александрова обыграла Анастасию Севастову из Латвии в первом круге US Open — 6:4, 6:1.

Матч длился 1 час 9 минут. Александрова за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. У Севастовой — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

Александрова во втором круге встретится с китаянкой Синьюй Ван.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 13) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:4, 6:1

Эшлин Крюгер (США) — София Кенин (США, 26) — 5:7, 6:4, 6:2

Ева Лис (Германия) — Франческа Джонс (Великобритания, Q) — 6:0, 7:5

Линда Носкова (Чехия, 21) — Далма Галфи (Венгрия, Q) — 6:4, 7:5