Александрова победила Севастову в первом круге US Open
Россиянка Екатерина Александрова обыграла Анастасию Севастову из Латвии в первом круге US Open — 6:4, 6:1.
Матч длился 1 час 9 минут. Александрова за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. У Севастовой — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 из 4 реализованных брейк-пойнтов.
Александрова во втором круге встретится с китаянкой Синьюй Ван.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 13) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:4, 6:1
Эшлин Крюгер (США) — София Кенин (США, 26) — 5:7, 6:4, 6:2
Ева Лис (Германия) — Франческа Джонс (Великобритания, Q) — 6:0, 7:5
Линда Носкова (Чехия, 21) — Далма Галфи (Венгрия, Q) — 6:4, 7:5