Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 05:25

Александрова уступила Радукану в первом круге Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Екатерина Александрова.
Фото AFP

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге Australian Open уступила британке Эмме Радукану со счетом 6:7 (4:7), 6:7 (2:7).

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. На счету 30-летней россиянки эйс, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге Радукану встретится с американкой Амандой Анисимовой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 31) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:7 (4:7), 6:7 (2:7)

Australian Open
Екатерина Александрова
Эмма Радукану
Читайте также
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Фигуристка Александра Трусова-Игнатова ждет ребенка
Матвиенко заявила об обеспокоенности РФ из-за заявлений Трампа о Гренландии
Звезда «Динамо» отказывается возвращаться в Россию. Трансферные слухи РПЛ
Мужчина с ножом напал на людей в аэропорту Красноярска
Популярное видео
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Хачанов в трех сетах обыграл Маннарино и вышел во второй круг Australian Open
Australian Open-2025, расписание и результаты 14 января: матчи Касаткиной, Калинской и Рыбакиной
Эрика Андреева обыграла китаянку Сасай и вышла во второй круг Australian Open
Юлия Путинцева — Элина Аванесян: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Касаткина обыграла Томову в первом круге Australian Open
Даниил Медведев — Касидит Самрей: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Эрика Андреева обыграла китаянку Сасай и вышла во второй круг Australian Open

Australian Open-2025, расписание и результаты 14 января: матчи Касаткиной, Калинской и Рыбакиной

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости