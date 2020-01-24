Александрова проиграла в третьем круге Australian Open

Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение в третьем круге турнира Australian Open. В двух сетах она проиграла чешке Петре Квитовой.

В другом сегодняшнем матче Елена Рыбакина из Казахстана проиграла австралийце Эшли Барти.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Петра Квитова (Чехия, 7) — Екатерина Александрова (Россия, 25) — 6:1, 6:2

Эшли Барти (Австралия, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 29) — 6:3, 6:2