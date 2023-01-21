Александрова проиграла Линетт в третьем круге Australian Open

Россиянка Екатерина Александрова проиграла польке Магде Линетт в третьем круге Australian Open-2023 — 6:3, 6:4.

Тенниситки провели на корте 1 час и 17 минут. Таким образом, все российские теннисистки вылетели с Australian Open.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Линетт сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (Россия, 19) — 6:3, 6:4