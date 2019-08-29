Александрова проиграла Чжан Шуай во втором круге US Open
29 августа 2019, 23:31
Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче второго раунда она уступила китаянке Чжан Шуай, посеянной под 33-м номером — 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Россиянка допустила 68 невынужденных ошибок, тогда как ее соперница 39.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Чжан Шуай (Китай, 33) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:6(7:5), 4:6, 6:3