Александрова проиграла Чжан Шуай во втором круге US Open

Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче второго раунда она уступила китаянке Чжан Шуай, посеянной под 33-м номером — 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Россиянка допустила 68 невынужденных ошибок, тогда как ее соперница 39.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Чжан Шуай (Китай, 33) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:6(7:5), 4:6, 6:3