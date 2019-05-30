Александрова переиграла Стосур и вышла в третий круг Roland Garros

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира "Большого шлема" Roland Garros, обыграв в трех сетах австралийку Саманту Стосур – 3:6, 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.
В следующем раунде 24-летняя Александрова встретится с испанкой Аленой Большовой.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия) – Саманта Стосур (Австралия) – 3:6, 6:1, 6:4
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