Александрова переиграла Стосур и вышла в третий круг Roland Garros

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира "Большого шлема" Roland Garros, обыграв в трех сетах австралийку Саманту Стосур – 3:6, 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

В следующем раунде 24-летняя Александрова встретится с испанкой Аленой Большовой.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) – Саманта Стосур (Австралия) – 3:6, 6:1, 6:4