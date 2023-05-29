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Сегодня, 22:32

Александрова обыграла Томову в первом круге «Ролан Гаррос»

Виталий Косик
Корреспондент
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Екатерина Александрова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову — 6:1, 2:6, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час и 33 минуты.

Россиянка пять раз подала навылет, свовершила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 11.

Болгарская спортсменка не совершила ни одного эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В следующем туре Александрова сыграет против Анна-Лены Фридзам (Германия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 23) — Виктория Томова (Болгария) — 6:1, 2:6, 6:1

Теннис
Екатерина Александрова
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