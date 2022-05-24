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Сегодня, 15:48

Александрова обыграла немку Миннен и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисиста Екатерина Александрова обыграла немку Гретье Миннен в первом круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 1 час 25 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3.

Россиянка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 11. На счету Миннен — один эйс, одна двойная и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге турнира Александрова сыграет с победительницей матча Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Ясмин Паолини (Италия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 30) — Грит Миннен (Бельгия) — 7:5, 6:3

Теннис
Roland Garros
Екатерина Александрова
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