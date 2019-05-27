Александрова обыграла Бузарнеску на старте Roland Garros

Россиянка Екатерина Александрова​ вышла во второй круг турнира "Большого шлема" Roland Garros, переиграв в двух сетах румынку Михаэлу Бузарнеску – 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Следующей соперницей 24-летней Александровой станет победительница пары Барбора Стрыцова (Чехия) – Саманта Стосур (Австралия).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) – Михаэла Бузарнеску (Румыния, 30) – 6:4, 6:4