Александрова обыграла бельгийку Миннен и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла бельгийку Гретье Миннен в первом круге «Ролан Гаррос».
Матч продолжался 1 час 25 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3.
Россиянка три раза подала на вылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 11. На счету Миннен — один эйс, одна двойная и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Во втором круге турнира Александрова сыграет с победительницей матча Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Ясмин Паолини (Италия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 30) — Грит Миннен (Бельгия) — 7:5, 6:3
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