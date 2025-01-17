Александрова не смогла выйти в третий круг парного турнира Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с китаянкой Юань Юэ во втором круге Australian Open уступили венгерке Тимеа Бабош и американке Николь Меличар.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 3:6, 4:6. На счету Александровой и Юэ 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В третьем круге Бабош и Меличар встретятся с победительницами матча Елена Остапенко/Се Шувэй (Тайвань/Латвия) — Сюй Ифань/Чжаосюань Ян (Китай).