Александрова не смогла пройти во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге Australian Open уступила американке Бернарде Перы со счетом 5:7, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Россиянка сделала 4 эйса и 5 двойных ошибок, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 5. У американки 3 подачи навылет и 6 ошибок на второй подаче, а также 5 реализованных брейк-пойнта из 12.

Во втором круге Пера встретится с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Джессика Пегула (США, 21).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Бернарда Пера (США) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:5, 6:3