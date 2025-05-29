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29 мая 2025, 15:41

Александрова обыграла Коччаретто и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Сергей Разин
корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге «Ролан Гаррос» обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счетом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. На счету 30-летней россиянки 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В третьем круге Александрова встретится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 20) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:1, 6:3

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Ролан Гаррос
Екатерина Александрова
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