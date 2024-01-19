Александрова и Калинская вышли в третий круг парного турнира Australian Open

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анна Калинская во втором круге парного турнира Australian Open обыграли австралиек Тайлу Престон и Анастасию Родионову.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3. На счету россиянок 5 эйсов, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В третьем круге турнира Александрова и Калинская встретятся с победительницами матча Дестани Айява/Мэддисон Инглис (Австралия) — Сторм Хантер/Катержина Синякова (Австралия/Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова/Анна Калинская (Россия) — Тайла Престон/Анастасия Родионова (Австралия, WC) — 6:2, 6:3