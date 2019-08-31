Александрова и Калашникова проиграли на US Open первым «сеяным»

Россиянка Екатерина Александрова и представительница Грузии Оксана Калашникова прекратили борьбу в парном разряде на US Open. Дуэт уступил первым «сеяным» Тимеа Бабош и Кристине Младенович.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 1) — Екатерина Александрова/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — 6:1, 6:4