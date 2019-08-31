Александрова и Калашникова проиграли на US Open первым «сеяным»
21:13
Россиянка Екатерина Александрова и представительница Грузии Оксана Калашникова прекратили борьбу в парном разряде на US Open. Дуэт уступил первым «сеяным» Тимеа Бабош и Кристине Младенович.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 1) — Екатерина Александрова/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — 6:1, 6:4