Александрова и Калашникова пробились во второй раунд Roland Garros

Российская теннисистка Екатерина Александрова в дуэте с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой вышла во второй раунд парного турнира Roland Garros. В первом круге они обыграли дуэт из Франции Эльза Жакемо/Эликсан Лешемия (3:6, 6:4, 6:2).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — Эльза Жакемо/Эликсан Лешемия (Франция, WC) — 3:6, 6:4, 6:2