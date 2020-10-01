Александрова и Калашникова пробились во второй раунд Roland Garros
16:08
Российская теннисистка Екатерина Александрова в дуэте с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой вышла во второй раунд парного турнира Roland Garros. В первом круге они обыграли дуэт из Франции Эльза Жакемо/Эликсан Лешемия (3:6, 6:4, 6:2).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — Эльза Жакемо/Эликсан Лешемия (Франция, WC) — 3:6, 6:4, 6:2