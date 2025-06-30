Александра Соснович и Варвара Грачева сыграют в первом круге Уимблдона 30 июня

Белорусская теннисистка Александра Соснович и представительница Франции Варвара Грачева сыграют в первом круге Уимблдона в понедельник, 30 июня. Матч пройдет на корте 6 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 14.30 по московскому времени.

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

31-летняя Соснович — 107-я ракетка мира. 24-летняя Грачева занимает 92-е место в рейтинге WTA.

В истории личных встреч счет 1-0 в пользу француженки.

«Мэйджор» в Лондоне пройдет с 30 июня по 12 июля. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова — действующая чемпионка турнира.