Панова не смогла выйти в 1/4 финала микста на Уимблдоне
Россиянка Александра Панова и американец Натаниэл Лэммонс проиграли Дезайри Кравчук из США и британцу Нилу Скупски во втором круге микста на Уимблдоне.
Встреча длилась 54 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Кравчук и Скупски.
В четвертьфинале соревнований дуэт американки и британца сыграет против победителей матча Цзян Синьюй/Юки Бхамбри (Китай/Индия) — Чжан Шуай/Марсело Аревало (Китай/Сальвадор, 2).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Микст
Парный разряд
Второй круг
Дезайри Кравчук/Нил Скупски (США/Великобритания) — Александра Панова/Натаниэл Лэммонс (Россия/США) — 6:4, 6:2
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