Панова не смогла выйти в 1/4 финала микста на Уимблдоне

Россиянка Александра Панова и американец Натаниэл Лэммонс проиграли Дезайри Кравчук из США и британцу Нилу Скупски во втором круге микста на Уимблдоне.

Встреча длилась 54 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Кравчук и Скупски.

В четвертьфинале соревнований дуэт американки и британца сыграет против победителей матча Цзян Синьюй/Юки Бхамбри (Китай/Индия) — Чжан Шуай/Марсело Аревало (Китай/Сальвадор, 2).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Микст

Парный разряд

Второй круг

Дезайри Кравчук/Нил Скупски (США/Великобритания) — Александра Панова/Натаниэл Лэммонс (Россия/США) — 6:4, 6:2



