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Сегодня, 12:38

Зверев победил Умбера и вышел в четвертьфинал Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Уго Умбера в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:1, 2:6, 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

В четвертьфинале немец сыграет против американца Томми Пола.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Уго Умбер (Франция, 14) — 6:1, 2:6, 6:3, 6:2

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
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