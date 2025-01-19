Зверев победил Умбера и вышел в четвертьфинал Australian Open
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Уго Умбера в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:1, 2:6, 6:3, 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 19 минут.
В четвертьфинале немец сыграет против американца Томми Пола.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Уго Умбер (Франция, 14) — 6:1, 2:6, 6:3, 6:2
Новости