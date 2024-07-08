Зверев проиграл Фритцу в четвертом круге Уимблдона, немец вел 2-0 по сетам

Немец Александр Зверев проиграл американцу Тэйлору Фритцу в четвертом круге Уимблдона — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 3:6.

Матч длился 3 часа 33 минуты. Зверев за игру сделал 19 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. У Фритца — 15 эйсов и 2 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

26-летний американец проиграл первые два сета.

Фритц вышел в 1/4 финала травяного «мейджора» и встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Тэйлор Фритц (США, 13) — Александр Зверев (Германия, 4) — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:3