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2 июня 2025, 15:01

Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» на отказе Грикспура

Алина Савинова
Александр Зверев.
Фото Reuters

Нидерландский теннисист Таллон Грикспур снялся по ходу матча четвертого круга «Ролан Гаррос» против немца Александра Зверева.

35-я ракетка мира отказался от продолжения встречи при счете 6:4, 3:0 в пользу представителя Германии. Спортсмены провели на корте 54 минуты.

Занимающий третью строчку в рейтинге АТР Зверев вышел в четвертьфинал и сыграет против либо серба Новака Джоковича, либо британца Кэмерона Норри.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:4, 3:0 (отказ 2-го игрока)

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Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
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