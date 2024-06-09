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Зверев — о завершении суда по делу о домашнем насилии: «Я счастлив, что все закончилось»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал завершение суда по делу о нападении на бывшую девушку Бренду Патеа. Зверева обвиняли в том, что он душил экс-возлюбленную во время ссоры в мае 2020-го.

«Я говорил вам об этом с самого начала. Я всем говорил. Я счастлив, что все закончилось. Да, больше мне нечего сказать. Вот и все. Четыре года. Я счастлив. Суд не вынес решение о вашей невиновности? Закрытие дела это и есть невиновность. Они не прекратят его, если вы виновны. Не знаю, какие у вас переводы, но это означает именно это. Я больше никогда не хочу слышать вопросов на эту тему», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что Зверев и Патеа достигли внесудебного урегулирования, спортсмен не признал свою вину.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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