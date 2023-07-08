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Зверев: «Трава любимое покрытие Берреттини, а для меня — наименее любимое»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал матч с Маттео Берреттини в третьем круге Уимблдона-2023.

«Я думаю, что на траве он один из лучших в туре. За последние несколько лет он вышел в финал Уимблдона, дважды выиграл Queen's Club. На траве он невероятен. Сейчас он снова нашел свою форму, показывает очень хороший теннис. И нельзя сравнивать наши предыдущие матчи с этим. Покрытие совершенно другое. По-моему, это его любимое покрытие, а для меня — наименее любимое. Думаю, будет интересный матч. Думаю, болельщики будут очень заинтересованы. Надеюсь, будет весело», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Счет в личных встречах 4-1 в пользу немецкого теннисиста. Однако спортсмены еще ни разу не играли друг против дурга на траве.

Матч между Зверевым и Берреттини запланирован на субботу, 8 июля.

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Александр Зверев (теннис)
Маттео Берреттини
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