1 июля, 23:51

Зверев: «Я чувствую себя совершенно одиноким, и это не очень приятное чувство»

Зверев признался, что испытывает ментальные проблемы
Ана Горшкова
Корреспондент

Немецкий теннисист Александр Зверев после вылета в первом круге Уимблдона-2025 признался, что борется с ментальными проблемами. На старте травяного турнира он проиграл Артуру Риндеркнеху.

«Временами я чувствую себя очень одиноким. Я испытываю трудности. Я говорил, что после Australian Open у меня были проблемы психологические трудности. Я пытаюсь найти способы выбраться из этой ямы, но все равно в нее возвращаюсь. В целом, в данный момент я чувствую себя совершенно одиноким в жизни, и это не очень приятное чувство.

Возможно, впервые в жизни мне понадобится помощь специалиста. Я прошел через множество трудностей в СМИ и в жизни. Я никогда раньше не чувствовал такого опустошения. Просто я не получаю радости от всего, что я делаю. Это не обязательно связано с теннисом. Просто мне не хватает радости и вне тенниса. Даже когда я выигрываю матчи, как в Штутгарте или Галле, это не то чувство. Раньше я был на седьмом небе от счастья и чувствовал мотивацию продолжать в том же духе, а сейчас я этого не чувствую. Впервые в жизни я испытываю такое», — приводит слова Зверева The Tennis Letter.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 29-летний Риндеркнех сыграет с чилийцем Кристианом Гариным.

Уимблдон
Александр Зверев (теннис)
