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Сегодня, 15:10

Зверев обыграл Мартинеса и вышел в третий круг Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Педро Мартинеса во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 6:1, 6:4, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 56 минут.

В третьем круге Зверев встретится с британцем Джейкобом Фернли.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Педро Мартинес (Испания) — 6:1, 6:4, 6:1

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
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