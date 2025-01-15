Зверев обыграл Мартинеса и вышел в третий круг Australian Open
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Педро Мартинеса во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 6:1, 6:4, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 56 минут.
В третьем круге Зверев встретится с британцем Джейкобом Фернли.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Педро Мартинес (Испания) — 6:1, 6:4, 6:1
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