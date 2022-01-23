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Сегодня, 11:47

Зверев о поражении от Шаповалова: «В том, что случилось, я виню только самого себя»

Зверев обвинил себя в поражении от Шаповалова в четвертом круге Australian Open
Иван Торопцев
Корреспондент

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от канадца Дениса Шаповалова (3:6, 6:7 (5:7), 3:6) в четвертом круге Australian Open.

«В том, что случилось, я виню только себя и никого больше. Тренер не виноват, моя команда не виновата. Виноват исключительно я. В конце концов, я, как третья ракетка мира, должен брать ответственность за то, что я делаю или за то, чего не делаю», — приводит журналист Лоренцо Эрколи слова Зверева.

В четвертьфинале Australian Open Денис Шаповалов сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Денис Шаповалов
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