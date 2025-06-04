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4 июня 2025, 20:10

Александр Зверев — Новак Джокович: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Александр Зверев сыграет с Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 4 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Новак Джокович и Александр Зверев.
Фото Reuters

Немец Александр Зверев сыграет с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в среду, 4 июня. Матч пройдет на корте имени Филиппа Шатрие теннисного комплекса «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 21.30 по московскому времени.

Александр Зверев — Новак Джокович: трансляция «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

28-летний Зверев — третья ракетка мира. 38-летний Джокович занимает шестое место в рейтинге ATP.

В истории личных встреч счет 8-5 в пользу Новака.

«Мэйджор» в Париже пройдет с 25 мая по 8 июня. Действующий чемпион — испанец Карлос Алькарас.

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Александр Зверев (теннис)
Новак Джокович
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