Александр Зверев — Новак Джокович: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»
Александр Зверев сыграет с Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 4 июня
Немец Александр Зверев сыграет с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в среду, 4 июня. Матч пройдет на корте имени Филиппа Шатрие теннисного комплекса «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 21.30 по московскому времени.
Александр Зверев — Новак Джокович: трансляция «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео онлайн)
В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.
28-летний Зверев — третья ракетка мира. 38-летний Джокович занимает шестое место в рейтинге ATP.
В истории личных встреч счет 8-5 в пользу Новака.
«Мэйджор» в Париже пройдет с 25 мая по 8 июня. Действующий чемпион — испанец Карлос Алькарас.
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