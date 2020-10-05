Александр Зверев играл матч против Синнера с высокой температурой

После сенсационного поражения от итальянца Янника Синнера на «Ролан Гаррос» представитель Германии Александр Зверев заявил, что вышел на корт с высокой температурой.

Шестой сеянный уступил 19-летнему сопернику в четырех сетах — 3:6, 3:6, 6:4, 3:6. Зверев 29 сентября сдал отрицательный тест на Covid-19, а следующий анализ, согласно регламенту, должен был сдавать через пять дней. В пятницу температура у Александра поднялась до 38 градусов. Тепловизоров на открытом чемпионате Франции, в отличие от US Open, нет. В заявлении Французской федерации тенниса говорится, за накануне матч Александр не обращался к врачам.

— Я совершенно болен. Мне трудно дышать. Мое физическое состояние оставляет желать лучшего. Я не должен был выходить на корт, — заявил финалист US Open на послематчевой пресс-конференции в воскресенье.

Ранее коронавирусом переболели брат и отец Зверева.