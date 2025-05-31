Зверев пробился в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли в третьем круге Открытого чемпионата Франции — 6:2, 7:6 (7:4), 6:1
Игра продолжалась 2 часа 33 минуты.
В четвертом круге Зверев встретится с нидерландцем Таллоном Грикспуром.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 3) — Флавио Коболли (Италия) — 6:2, 7:6 (7:4), 6:1
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