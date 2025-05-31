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31 мая 2025, 18:20

Зверев пробился в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли в третьем круге Открытого чемпионата Франции — 6:2, 7:6 (7:4), 6:1

Игра продолжалась 2 часа 33 минуты.

В четвертом круге Зверев встретится с нидерландцем Таллоном Грикспуром.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Флавио Коболли (Италия) — 6:2, 7:6 (7:4), 6:1

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Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Флавио Коболли
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