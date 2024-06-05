Представитель Германии Александр Зверев и австралиец Алекс Де Минаур скрестят ракетки в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в среду, 5 июня. Игра пройдет на корте имени Филиппа Шатрие теннисного центра Roland Garros в Париже. Начало — около 21.15 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию встречи Зверев — Де Минаур бесплатно можно посмотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу встречи.

В истории личных встреч счет 7-2 в пользу немецкого теннисиста.

Зверев — четвертая ракетка мира. Австралийский теннисист — 11-й номер мирового рейтинга.