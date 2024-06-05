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Александр Зверев — Алекс Де Минаур: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Зверев сыграет с Де Минауром в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 5 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Зверев.
Фото AFP

Представитель Германии Александр Зверев и австралиец Алекс Де Минаур скрестят ракетки в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в среду, 5 июня. Игра пройдет на корте имени Филиппа Шатрие теннисного центра Roland Garros в Париже. Начало — около 21.15 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию встречи Зверев — Де Минаур бесплатно можно посмотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу встречи.

В истории личных встреч счет 7-2 в пользу немецкого теннисиста.

Зверев — четвертая ракетка мира. Австралийский теннисист — 11-й номер мирового рейтинга.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
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