Алькарас в трех сетах обыграл Шевченко на старте Australian Open

3-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии-2025.

Встреча длилась 1 час 56 минут и завершилась со счетом 6:1, 7:5, 6:1 в пользу 21-летнего спортсмена. Следующим соперником Алькараса станет Есихито Нисиока из Японии.

В стадию второго круга также вышли испанец Алехандро Давидович Фокина, канадец Феликс Оже-Альяссим и итальянец Франческо Пассаро.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:1, 7:5, 6:1

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Шан Цзюньчэн (Китай) — 7:6 (7:1), 5:2 отказ 2-го игрока

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 29) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 6:0, 4:6, 6:1

Франческо Пассаро (Италия, LL) — Григор Димитров (Болгария, 10) — 7:5, 2:1 отказ 2-го игрока