Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против Фрэнсиса Тиафо из США во втором круге US Open в среду, 28 августа. Время начала матча — ориентировочно в 20:30 по московскому времени.

Это первый очный поединок между теннисистами. Шевченко находится на 61 строчке в мировом рейтинге. Тиафо занимает 20 позицию в рейтинге ATP. В Казахстане матч можно будет посмотреть на платформе LiveTV.

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».