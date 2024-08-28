Александр Шевченко — Фрэнсис Тиафо: смотреть трансляцию матча US Open 2024
Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против Фрэнсиса Тиафо из США во втором круге US Open в среду, 28 августа. Время начала матча — ориентировочно в 20:30 по московскому времени.
Это первый очный поединок между теннисистами. Шевченко находится на 61 строчке в мировом рейтинге. Тиафо занимает 20 позицию в рейтинге ATP. В Казахстане матч можно будет посмотреть на платформе LiveTV.
Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.
Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).
Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».