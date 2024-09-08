Лукашенко поздравил Соболенко с победой на US Open

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на US Open.

В финале вторая ракетка мира обыграла американку Джессику Пегулу в двух сетах — 7:5, 7:5.

«В напряженных поединках с лидерами мирового рейтинга ты проявила все свои лучшие спортивные качества. Где бы ни проходили соревнования, уверен, ты ощущаешь энергию и горячую поддержку родных болельщиков. Желаю крепкого здоровья и новых побед», — цитирует слова Лукашенко пресс-служба президента.

Для Соболенко это третий титул в 2024 году: ранее она выиграла Australian Open и турнир в Цинциннати. Всего на ее счету 3 турнира «Большого шлема».