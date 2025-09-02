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2 сентября 2025, 00:30

Александр Бублик — Янник Синнер: трансляция матча US Open онлайн

Александр Бублик и Янник Синнер сыграют в 4-м круге US Open 2 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Казахстанский теннисист Александр Бублик и итальянец Янник Синнер встретятся в четвертом круге турнира US Open в ночь на вторник, 2 сентября. Матч пройдет на Национальном стадионе имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке (США). Начало игры — после 02.00 по московскому времени.

Александр Бублик — Янник Синнер: трансляция турнира US Open (видео онлайн)

Смотреть прямую трансляцию встречи Бублик — Синнер можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Результат игры Бублик — Синнер можно отслеживать в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

28-летний Бублик — 24-я ракетка мира. На предыдущей стадии турнира Александр обыграл американца Томми Пола (7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:1).

24-летний Синнер занимает 1-е место в мировом рейтинге. В третьем круге Янник прошел канадца Дениса Шаповалова (5:7, 6:4, 6:3, 6:3).

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Теннис
Александр Бублик
Янник Синнер
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