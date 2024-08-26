Бублик сыграет с Цзюньчэном в первом круге US Open 26 августа

Казахстанский теннисист Александр Бублик сыграет с китайцем Шаном Цзюньчэном в первом круге US Open 2024 в понедельник, 26 августа. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке игрового дня US Open. В Казахстане легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Бублик — Цзюньчэн можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

27-летний представитель Казахстана — 27-я ракетка мира. 19-летний китайский теннисист занимает 72-е место в рейтинге ATP.

Открытый чемпионат США пройдет с 19 августа по 8 сентября. Матчи проходят в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

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