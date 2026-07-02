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2 июля, 21:59

Бублик в трех сетах победил Жака во втором круге Уимблдона

Алина Савинова
Александр Бублик.
Фото Reuters

Представитель Казахстана Александр Бублик одержал победу над французом Кирианом Жаком во втором круге Уимблдона — 6:3, 6:4, 7:6 (7:5).

Спортсмены провели на корте 1 час 51 минуту. Бублик 15 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Жака 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

Следующим соперником Бублика станет победитель матча Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Ян Чоински (Великобритания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан, 10) — Кириан Жак (Франция, Q) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:5)

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Теннис
Уимблдон
Александр Бублик
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