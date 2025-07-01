Александр Бублик и Хауме Мунар сыграют в первом круге Уимблдона 1 июля

Казахстанский теннисист Александр Бублик и испанец Хауме Мунар сыграют в первом круге Уимблдона во вторник, 1 июля. Матч пройдет на корте 14 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 14.30 по московскому времени.

Александр Бублик — Хауме Мунар: трансляция Уимблдона в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В Казахстане матчи Уимблдона 2025 покажет канал SPORT+. Зрителей ждут трансляции одиночных и парных встреч, а также аналитика и студийные включения.

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Бублик — Мунар можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

28-летний Бублик — 31-я ракетка мира. 28-летний Мунар занимает 55-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Лондоне проходит с 30 июня по 12 июля. Действующий победитель в мужском одиночном разряде — испанец Карлос Алькарас.