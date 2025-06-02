Александр Бублик — Джек Дрейпер: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Александр Бублик сыграет с Джеком Дрейпером в четвертом круге «Ролан Гаррос» 2 июня

Представитель Казахстана Александр Бублик встретится с британцем Джеком Дрейпером в четвертом круге Открытого чемпионата Франции в понедельник, 2 июня. Матч пройдет на корте имени Сюзанн Ленглен теннисного комплекса «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 17.00 по московскому времени.

Александр Бублик — Джек Дрейпер : трансляция «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

27-летний Бублик занимает 62-е место в рейтинге ATP. 23-летний Дрейпер — пятая ракетка мира.

По сетке турнира Александр прошел Энрике Роша, Алекса де Минаура и Джеймса Дакворта. Джек выбил из борьбы Жуана Фонсека, Гаэля Монфиса и Маттиа Беллуччи.

«Мэйджор» в Париже пройдет с 25 мая по 8 июня. Действующий чемпион — испанец Карлос Алькарас.