Хачанов проиграл 20-летнему Микельсену в третьем круге Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Алексу Микельсену в третьем круге Australian Open — 3:6, 6:7 (5:7), 2:6.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. 28-летний россиянин 14 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его 20-летнего соперника 8 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 4).

Следующий соперник Микельсена определится в матче Франсиско Черундоло (Аргентина) — Алекс Де Минаур (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Микельсен (США) — Карен Хачанов (Россия, 19) — 6:3, 7:6 (7:5), 6:2