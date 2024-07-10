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Сегодня, 14:23

Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2024 после отказа де Минаура

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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2024 после отказа австралийца Алекса де Минаура из-за травмы.

Он травмировался в концовке матча 1/8 финала с французом Артюром Фирсом. По окончании матча 25-летний спортсмен прихрамывал. Де Минауру диагностировали разрыв суставного хряща. Австралиец на пресс-конференции объявил, что не сможет выйти на матч против Джоковича в четвертьфинале турнира «Большого шлема».

В полуфинале Уимблдона Джокович сыграет с победителем встречи между Лоренцо Музетти (Италия) и Тэйлором Фритцом (США).

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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