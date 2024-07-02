Де Минаур об участии Джоковича на Уимблдоне через месяц после операции: «Он сверхчеловек»

Австралийский теннисист Алекс де Минаур отреагировал на участие серба Новака Джоковича в Уимблдонском турнире спустя месяц после проведения операции на мениске.

Теннисист травмировался в разгар «Ролан Гаррос», из-за чего снялся с турнира на стадии четвертьфинала.

«Я не удивлен, он сверхчеловек. Ему уже удавалось невероятное, и я жду его возвращения и думаю, что он будет готов к Уимблдону.

Я уверен, что он вернется, покажет максимум и сыграет так, будто травмы и не было», — приводит слова де Минаура Tennis365.com.

В первом круге турнира «Большого шлема» Джокович сыграет с чехом Витом Копривой (123-я ракетка мира). Встреча пройдет во вторник, 2 июля, и начнется ориентировочно в 17.00 по московскому времени.