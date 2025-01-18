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Сегодня, 10:20

Де Минаур победил Черундоло и вышел в четвертый круг Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Австралийский теннисист Алекс Де Минаур переиграл аргентинца Франсиско Черундоло в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 5:7, 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.

Игра продолжалась 3 часа 53 минуты.

В следующем круге австралиец встретится с американцем Алексом Микельсеном.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 31) — 5:7, 7:6 (7:3), 6:3, 6:3

Теннис
Australian Open
Алекс де Минаур
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