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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Албот сыграет с Фритцем во втором круге Roland Garros, Чорич вылетел с турнира

19:52

Молдавский теннисист Раду Албот обыграл австралийца Джордана Томпсона в первом круге Roland Garros — 6:2, 6:4, 6:1.

Во втором круге Албот встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

Хорват Борна Чорич проиграл словаку Норберту Гомбошу — 4:6, 6:3, 3:6, 3:4.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Раду Албот (Молдавия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:2, 6:4, 6:1

Норберт Гомбош (Словакия) — Борна Чорич (Хорватия, 24) — 6:4, 3:6, 6:3, 6:4

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