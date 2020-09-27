Албот сыграет с Фритцем во втором круге Roland Garros, Чорич вылетел с турнира
19:52
Молдавский теннисист Раду Албот обыграл австралийца Джордана Томпсона в первом круге Roland Garros — 6:2, 6:4, 6:1.
Во втором круге Албот встретится с американцем Тэйлором Фритцем.
Хорват Борна Чорич проиграл словаку Норберту Гомбошу — 4:6, 6:3, 3:6, 3:4.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Раду Албот (Молдавия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:2, 6:4, 6:1
Норберт Гомбош (Словакия) — Борна Чорич (Хорватия, 24) — 6:4, 3:6, 6:3, 6:4