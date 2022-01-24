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Сегодня, 18:09

Активисты планирует провести акцию в поддержку Пэн Шуай во время финала женского Australian Open

Активисты проведут акцию в поддержку китайской теннисистки Пэн Шуай во время финала женского Australian Open
Иван Шитик
Корреспондент

Активисты проведут акцию протеста в поддержку китайской теннисистки Пэн Шуай во время финала женского Australian Open, сообщает Tennis Channel.

Они намерены раздать зрителям футболки, на спине которых будет написано «Где Пэн Шуай?».

В настоящее время они собирают средства на изготовление футболок. За несколько часов им удалось собрать около 4 тысяч долларов на краудфандинге.

Напомним, что китайская теннисистка Пэн Шуай выступила в социальных сетях с обвинениями в домогательствах против бывшего высокопоставленного китайского политика Чжана Гаоли. После пост был удален, а с теннисисткой долго никто не мог связаться.

WTA прекратила сотрудничество с Китаем и отменила все турниры на его территории.

Australian Open
Пэн Шуай
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