Активисты планирует провести акцию в поддержку Пэн Шуай во время финала женского Australian Open

Активисты проведут акцию в поддержку китайской теннисистки Пэн Шуай во время финала женского Australian Open

Активисты проведут акцию протеста в поддержку китайской теннисистки Пэн Шуай во время финала женского Australian Open, сообщает Tennis Channel.

Они намерены раздать зрителям футболки, на спине которых будет написано «Где Пэн Шуай?».

В настоящее время они собирают средства на изготовление футболок. За несколько часов им удалось собрать около 4 тысяч долларов на краудфандинге.

Напомним, что китайская теннисистка Пэн Шуай выступила в социальных сетях с обвинениями в домогательствах против бывшего высокопоставленного китайского политика Чжана Гаоли. После пост был удален, а с теннисисткой долго никто не мог связаться.

WTA прекратила сотрудничество с Китаем и отменила все турниры на его территории.