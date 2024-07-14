Актеры Том Круз, Бенедикт Кэмбербетч и Джулия Робертс посетили финал мужского Уимблдона
Голливудские актеры Том Круз, Бенедикт Кэмбербетч и Джулия Робертс посетили финальный матч Уимблдона в мужском разряде между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.
Бенедикт Кэмбербетч и Джулия Робертс.
Фото Reuters
Том Круз.
Фото Reuters
Также на игру приехала принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.
Матч между Алькарасом и Джоковичем начался в 16:10 мск. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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