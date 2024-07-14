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Сегодня, 16:34

Актеры Том Круз, Бенедикт Кэмбербетч и Джулия Робертс посетили финал мужского Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
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Голливудские актеры Том Круз, Бенедикт Кэмбербетч и Джулия Робертс посетили финальный матч Уимблдона в мужском разряде между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

Бенедикт Кэмбербетч и Джулия Робертс.
Фото Reuters
Том Круз.
Фото Reuters

Также на игру приехала принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

Матч между Алькарасом и Джоковичем начался в 16:10 мск. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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