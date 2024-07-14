Актеры Том Круз, Бенедикт Кэмбербетч и Джулия Робертс посетили финал мужского Уимблдона

Голливудские актеры Том Круз, Бенедикт Кэмбербетч и Джулия Робертс посетили финальный матч Уимблдона в мужском разряде между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

Бенедикт Кэмбербетч и Джулия Робертс. Фото Reuters

Том Круз. Фото Reuters

Также на игру приехала принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

Матч между Алькарасом и Джоковичем начался в 16:10 мск. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.