Актеры Джеки Чан и Лиам Хемсворт пришли на матч Синнер — Зверев
Гонконгский актер Джеки Чан стал гостем финального матча Australian Open-2025 между итальянцем Янником Синнером и немцем Александром Зверевым.
Также во время игры камеры засняли австралийского актера Лиама Хэмсворта.
Лиам Хэмсворт.
Фото Reuters
Встреча спортсменов проходит на «Арене Рода Лейвера» в Мельбурне. Первая партия матча осталась за Синнером (6:3).
Днем ранее Джеки Чан посетил тренировку белоруски Арины Соболенко перед финалом Australian Open в женском одиночном разряде.
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