Актеры Джеки Чан и Лиам Хемсворт пришли на матч Синнер — Зверев

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Гонконгский актер Джеки Чан стал гостем финального матча Australian Open-2025 между итальянцем Янником Синнером и немцем Александром Зверевым.

Также во время игры камеры засняли австралийского актера Лиама Хэмсворта.

Лиам Хэмсворт. Фото Reuters

Встреча спортсменов проходит на «Арене Рода Лейвера» в Мельбурне. Первая партия матча осталась за Синнером (6:3).

Днем ранее Джеки Чан посетил тренировку белоруски Арины Соболенко перед финалом Australian Open в женском одиночном разряде.