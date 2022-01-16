Актер Баринов хочет российский финал Медведев — Карацев на Australian Open

Известный актер Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от выступления российских теннисистов на Australian Open-2022.

«Не считаю Медведева безоговорочным фаворитом турнира. Там есть Зверев, Циципас, очень неплохие итальянцы. Плюс есть молодые теннисисты. Конечно, Медведев — фаворит. Я за него болею. Но сказать, что Даниилу теперь будет легче, нельзя. Его основные конкуренты в форме, в норме и готовы рвать и метать. Не думаю, что Джокович был бы для Медведева основным препятствием. Россиянин научился с ним играть. А вот тот же Зверев для Медведева — проблема», — сказал Баринов «СЭ».

Актер также ответил на вопрос, хочет ли он видеть россиян Даниила Медведева и Аслана Карацева в финале турнира.

«Конечно, хочу российский финал Медведев — Карацев. Это вопрос из серии, хотите ли вы миллион. Я все жду, когда заиграет Хачанов. А он все никак. Вопрос в другом, случится это или нет. Там много подводных камней. Причем чисто психологически мы не знаем, как ситуация с Джоковичем скажется на спортсменах», — добавил Баринов.

В первом круге турнира Даниил Медведев (2) встретится со швейцарцем Генри Лааксоненом. Андрей Рублев (5) сыграет против итальянца Джанлуки Маджера. Аслан Карацев (18) в первом круге сыграет с испанцем Хауме Мунаром, Карен Хачанов (28) встретится с американцем Денисом Кудлой.

Australian Open-2022 пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).