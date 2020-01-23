9 лет назад Кузнецова проиграла Скьявоне в самом продолжительном женском матче на турнирах «Большого шлема». Он длился почти 5 часов

9 лет назад российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла в четвертом круге Australian Open.

Она уступила итальянке Франческе Скьявоне — 4:6, 6:1, 14:16. Это был самый продолжительный женский матч на турнирах «Большого шлема». Поединок длился 4 часа и 44 минуты.

Победительницей турнира того года стала бельгийская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах Ким Клейстер.