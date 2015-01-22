Звонарева проиграла Серене Уильямс во втором круге Australian Open
Россиянка Вера Звонарева в двух сетах уступила американке Серене Уильямс во втором круге Australian Open. В другом поединке Тимеа Бачински из Швейцарии в трех сетах переиграла другую представительницу США - Анну Татишвили. В следующем раунде Серена Уильямс сыграет с победительницей матча между еще одной американкой Николь Гиббс и Элиной Свитолиной с Украины, а Бачински встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 40 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
С. Уильямс (США, 1) – ЗВОНАРЕВА (Россия) – 7:5, 6:0
Бачински (Швейцария) – Татишвили (США, Q) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:2
Источник: sport-express.ru
Новости