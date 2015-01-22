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22 января 2015, 05:49

Звонарева проиграла Серене Уильямс во втором круге Australian Open

Егор ПОЗДНЯКОВ
Корреспондент
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Россиянка Вера Звонарева в двух сетах уступила американке Серене Уильямс во втором круге Australian Open. В другом поединке Тимеа Бачински из Швейцарии в трех сетах переиграла другую представительницу США - Анну Татишвили. В следующем раунде Серена Уильямс сыграет с победительницей матча между еще одной американкой Николь Гиббс и Элиной Свитолиной с Украины, а Бачински встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 40 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

С. Уильямс (США, 1) – ЗВОНАРЕВА (Россия) – 7:5, 6:0

Бачински (Швейцария) – Татишвили (США, Q) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:2

Источник: sport-express.ru
Вера Звонарева
Серена Уильямс
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