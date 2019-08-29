6-я сеяная Квитова во втором круге US Open вылетела от Петкович

Чешка Петра Квитова, посеянная на US Open под шестым номером, проиграла во втором раунде немке Андрее Петкович — 4:6, 4:6.

Также победы во втором раунде одержали китаянка Ван Цян и хорватка Петра Мартич.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Андреа Петкович (Германия) — Петра Квитова (Чехия, 6) — 6:4, 6:4

Ван Цян (Китай, 18) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 7:5, 6:4

Петра Мартич (Хорватия, 22) — Ана Богдан (Румыния, Q) — 6:2, 6:4