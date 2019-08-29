6-я сеяная Квитова во втором круге US Open вылетела от Петкович
19:54
Чешка Петра Квитова, посеянная на US Open под шестым номером, проиграла во втором раунде немке Андрее Петкович — 4:6, 4:6.
Также победы во втором раунде одержали китаянка Ван Цян и хорватка Петра Мартич.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Андреа Петкович (Германия) — Петра Квитова (Чехия, 6) — 6:4, 6:4
Ван Цян (Китай, 18) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 7:5, 6:4
Петра Мартич (Хорватия, 22) — Ана Богдан (Румыния, Q) — 6:2, 6:4